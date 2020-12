Barcellona, la Liga multa Messi per l'esultanza dedicata a Maradona

Multa di 600 euro per Messi in seguito all'esultanza dedicata a Diego Armando Maradona, scomparso una settimana fa. Durante il match vinto 4-0 contro l'Osasuna, il talento del Barcellona ha esultato dopo il suo gol omaggiando un altro grande numero 10 argentino. Messi, infatti, si è levato la sua maglia blaugrana mostrando quella del Newell's Old Boy, squadra in cui hanno giocato sia Diego che Lionel. Oltre al cartellino giallo, il capitano del Barcellona ha ricevuto una multa da parte della Liga per aver mostrato un altro tipo di "pubblicità, motto, sigle, anagrammi o disegni". Di seguito l'articolo 91 del Codice Disciplinare che spiega l'accaduto: "Il calciatore che, in occasione di un gol o per qualsiasi altra causa derivata dalle vicissitudini della partita, alza la maglia e mostra qualsiasi tipo di pubblicità, motto, sigle, anagrammi o disegni, qualunque sia il loro contenuto o lo scopo dell'azione, sarà punito, in quanto autore di una grave infrazione, con una multa fino a 3.000 euro e una diffida".

