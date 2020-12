Maradona, caos sull'eredità: altri 6 figli chiedono il riconoscimento

Non solo il giallo dietro la sua morte, anche l'eredità dei Maradona sarà una questione spinosa. Il patrimonio dell'argentino, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, si aggira intorno ai 75 milioni di euro tra case sparse in più continenti, sponsorizzazioni, investimenti in Venezuela e in Italia, abitazioni e auto di lusso a Dubai e persino un carro armato in Bielorussia. Oltre ai suoi 5 figli e alla ex moglie, ci sarebbero almeno altri sei figli che chiedono il riconoscimento, sparsi tra La Plata Santiago Lara, Buenos Aires e Cuba.