Champions League, Lazio agli ottavi se... ecco tutte le combinazioni

BORUSSIA LAZIO CHAMPIONS - Sarà un match decisivo quello di questa sera per la Lazio di mister Inzaghi che sfiderà l'attuale capolista del girone: il Borussia Dortmund. I biancocelesti sono a caccia del pass per gli ottavi e potrebbero conquistarlo matematicamente già questa sera con un turno di anticipo. Immobile e compagni si qualificano matematicamente se in Germania dovesse arrivare la vittoria, ma potrebbe bastare anche il pareggio: in questo caso però anche il Bruges non deve andare oltre il pareggio con lo Zenit. Allo stesso modo la Lazio potrebbe qualificarsi anche perdendo a patto sempre che i belgi perdano contro i russi. La formazione, però, va a caccia anche del primato del girone e per essere certa di ottenerlo deve vincere entrambe le partite che rimangono. Chiudere da prima nel girone sarebbe fondamentale, non solo per ranking, morale, casse e prestigio, ma anche e soprattutto per evitare molte big e sperare in un ottavo di finale non proibitivo.

