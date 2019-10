Barcellona, tensioni in città: il Clasico a rischio rinvio

La sfida più attesa del campionato spagnolo, una delle più seguite nel mondo. Barcellona e Real Madrid sono pronte a sfidarsi al Camp Nou il prossimo 26 ottobre, anche se, stando a quanto riportano in Spagna, le tensioni in città dovute all'arresto dei leader indipendentisti potrebbero portare al rinvio della partita. Proprio in quel giorno infatti, è prevista una manifestazione di grande portata in Catalogna, dunque il Consiglio Superiore dello Sport sta valutando lo spostamento del Clasico a mercoledì 4 dicembre o a mercoledì 18. La decisione è prevista in giornata.

LAZIO - ATALANTA, L'ARBITRO DEL MATCH

LAZIO - ATALANTA, LA CARICA DI INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE