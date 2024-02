Bayern Monaco, Tuchel: "La vittoria ci ha aiutato. Sané? Con la Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Prima di affrontare la Lazio in casa, il Bayern Monaco, reduce dalla vittoria contro il Lipsia, dovrà vedersela col Friburgo in trasferta. Alla vigilia della partita, Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa facendo il punto della situazione sia per quanto riguarda gli infortunati sia relativamente all'aria che si respira nello spogliatoio. Queste le sue parole: "Sané? Vuole sempre giocare. Leroy - e devo dirlo chiaramente in pubblico - è una persona che tollera incredibilmente bene il dolore. La mia personale ipotesi - anche se lui non me lo conferma al 100% nelle nostre conversazioni - è che abbia percepito qualcosa nelle ultime settimane. Che abbia stretto troppo, sento che non è libero. Credo che questo abbia a che fare con il fatto che ha molti acciacchi e sta subendo un po' il sovraccarico. Quando dice che deve uscire, sai che sta male. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per domani. Speriamo che domani possa fare parte della squadra e aiutarci dalla panchina. Anche se domani lo facciamo riposare, può darsi che l'infiammazione si riacutizzi e che sia ancora fuori contro la Lazio. Mathijs de Ligt è sospeso, Min-Jae Kim giocherà. Upa è in forma, ma è squalificato contro la Lazio. Quindi ha più senso che giochi Min-Jae".

"Ambiente? È stato un po' strano il giorno della partita. Ma la settimana è stata positiva. La vittoria ha aiutato tutti noi, ci ha dato fiducia e uno stato d'animo positivo. Tutto è rimasto invariato. L'approccio e lo spirito di squadra non sono cambiati molto. Quando si sentono i commenti e si vede Thomas Müller che flirta ed esulta con me dopo il 2:1, non può essere così male. L'attenzione è più che mai rivolta al presente".

