Belgio, Carrasco: "Non c'è un grande spirito, ma è il nostro lavoro"

L'Italia di Roberto Mancini domani scenderà in campo per la "finalina" di Nations League contro il Belgio. Il fatto che le due nazionali debbano giocarsi il piazzamento non è piaciuto per niente ad alcuni componenti della squadra di Martinez, primo tra tutti al portiere Courtois. Queste invece le parole di Yannick Carrasco in conferenza stampa alla vigilia del match: "Non c'è un ottimo spirito ma fa parte del nostro lavoro, bisogna anche saper perdere e rialzarsi, questo fa parte del nostro lavoro. Siamo delusi, tutti quanti volevamo disputare la finale. Non cambia niente finire terzi o quarti ma bisogna vincere tutte le partite, anche le amichevoli, e quindi in campo darò il massimo. Dobbiamo reagire, rialzarci e pensare positivo. Sarà una sfida molto complicata. L'Italia ha tanta esperienza, è campione d'Europa in carica e sarà una bella gara di preparazione anche per il Qatar".

