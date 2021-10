Lazio - Inter, Dazn "celebra" gli ex Inzaghi e de Vrij - FOTO

Poco meno di una settimana e la Lazio incontrerà all'Olimpico il suo passato. Sabato 16 settembre alle 18:00 i biancocelesti giocheranno contro l'Inter di mister Inzaghi. Una gara che da anni regala spettacolo ma che da quest'anno avrà certamente un sapore ancor più diverso. Non solo l'allenatore, in campo la squadra di Sarri ritroverà anche alcuni ex e tra tutti de Vrij. Dazn, che trasmetterà il match, ha parlato proprio di questo incontro in un post: "Com'è iniziata, com'è finita", con le due immagini di Inzaghi e de Vrij prima in biancoceleste e poi in nerazzurro.