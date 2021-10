Lazio Women, continua la maledizione: al Fersini è 1-2 per il Pomigliano

La Lazio Women torna al Fersini di Formello per trovare i suoi primi tre punti stagionali. Le biancocelesti alle 14:30 ospitano il Pomigliano, anch'esso neopromosso, che però ha una classifica migliore con una partita in meno. Il cambio della guardia in panchina sembra abbia dato nuova linfa alle padroni di casa che al 10' sbloccano subito il risultato con Andersen. Il primo tempo scorre sotto il controllo delle capitoline. Unico intoppo l'infortunio del portiere Ohrstrom che riesce comunque a concludere la frazione di gioco in campo. Nell'intervallo la svedese viene sostituita e al suo posto entra Guidi.

SECONDO TEMPO - Dopo quattro minuti dal fischio di Feliciani il Pomigliano trova la parità con un colpo ravvicinato di Rinaldi: è 1-1. Al 67' le ospiti rimangono in dieci per l'espulsione di Ferrario. La Lazio prova a sfruttare la superiorità numerica con la complicità di Cetinja: per ben due volte il portiere lascia sguarnita la porta ingolosendo le laziali al pallonetto dalla distanza, ma in entrambi i casi la palla finisce di poco fuori. Gli sforzi delle biancocelesti sembrano però non essere ripagati: all'81' Guidi esce in pressione sull'attaccante del Pomigliano lasciando la porta sguarnita, la palla arriva comunque al centro dell'area e Foerdos la butta nella sua porta con un colpo fortuito regalando il vantaggio alle campane. I quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara non cambiano le sorti della gara. Sconfitta bugiarda per la Lazio che ha dimostrato di aver cambiato quantomeno il passo in campo. Le lacrime della Martin al fischio finale fanno capire quanto la squadra ci tenga a migliorare le proprie prestazioni. A Catini il merito di aver smosso gli animi delle calciatrici, il resto arriverà.