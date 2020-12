Benevento - Lazio, Caputi: "Gran gol di Immobile, ma biancocelesti poco lucidi"

Il pareggio maturato sul campo del Benevento lascia un po' di amaro in bocca alla Lazio. Non tanto dal punto di vista della prestazione dove qualche imprecisione c'è stata, come sottolineato anche da Massimo Caputi sul proprio profilo Twitter: "Nonostante il vantaggio del solito Immobile autore di un gran gol, la Lazio non va oltre il pari contro un Benevento attento e determinato che ha meritato il risultato finale. Anche stasera i biancocelesti sono apparsi poco lucidi e incerti in difesa".