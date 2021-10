Bergomi: "Cambiamento radicale alla Lazio. Sarri è un leader, serve pazienza"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Beppe Bergomi, tra gli altri temi, ha parlato anche di Maurizio Sarri e della rivoluzione in casa Lazio. L'ex difensore ha spiegato così il suo punto di vista: “È stato il cambiamento più radicale nel nostro calcio. Senza immobile la squadra perde tantissimo. Può fare grandi partite ma può andare incontro anche a situazioni come Bologna. I giocatori devono pensare di guardare avanti e credere nel loro allenatore, che è un leader. Può far ben, ma non è un percorso semplice”.

