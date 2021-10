Lazio, Immobile di padre in figlio: Mattia attaccante dell'Italia - FOTO

Ciro Immobile è un campione in campo e fuori. Sul rettangolo verde per lui parlano i numeri, mentre la splendida famiglia composta dalla moglie Jessica e i figli Michela, Giorgia e Mattia testimoniano la sua grandezza come uomo. E alla bellezza spesso si somma il divertimento, come si vede dalle storie pubblicate sui social. Nelle ultime di Jessica si vede Ciro svestire i panni dell'attaccante per indossare quelle di scouting: il bomber per una volta passa il testimone al figlio Mattia. Dopo aver infilato la maglia bianca dell'Italia dell'Europeo, gli scarpini e aver puntato il pallone, Mattia è pronto per scendere in campo. Che alla fine non sia proprio lui a rubare il posto al centro dell'attacco azzurro a Ciro? Di padre in figlio, è ricorrente in casa Lazio!

LAZIO, TOUR DE FORCE PER I RAGAZZI DI SARRI

LAZIO, CONTROLLI MEDICI IN PAIDEIA PER IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE