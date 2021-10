Lazio, tour de force per i ragazzi di Sarri: ben 7 match in 22 giorni

Ventidue giorni per capire qual è la vera Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti è chiamato a un ciclo di match impegnativi che diranno di più sulle ambizioni delle aquile in campionato e in Europa League. Si comincia sabato all'Olimpico quando Milinkovic Savic e compagni ospiteranno l'Intyer dell'ex Simone Inzaghi. Cinque giorni dopo, all'ombra del Colosseo arriverà il Marsiglia per una sfida determinante per il girone della competizione internazionale. Senza sosta si passerà a tre match in 7 giorni con la Lazio opposta a Verona, Fiorentina e Atalanta. I chiusura di questo ciclo, i capitolini andranno in Francia contro l'Olimpique e chiuderanno contro la Salernitana. Sette partite in cui Sarri è chiamato a dosare le energie e a ruotare la rosa a disposizione per far rifiatare i giocatori e rendere sempre al massimo. Ecco l'elenco completo delle prossime sfide:

Sabato 16 ottobre ore 18 - LAZIO - INTER

Giovedì 21 ottobre ore 21 - LAZIO - O. MARSIGLIA

Domenica 24 ottobre ore 15 - VERONA - LAZIO

Mercoledì 27 ottobre ore 20:45 - LAZIO - FIORENTINA

Sabato 30 ottobre ore 15 - ATALANTA - LAZIO

Giovedì 4 novembre ore 21 - O. MARSIGLIA - LAZIO

Domenica 7 novembre ore 18 - LAZIO - SALERNITANA