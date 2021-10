Riaperture Stadi, da oggi in vigore le nuove regole sulla capienza

Sono entrate in vigore da oggi le nuove regole sulle riaperture di stadi e palazzetti votate dal Consiglio dei Ministri. La capienza consentita non può essere superiore al 75% all'aperto e al 60% al chiuso in zona bianca, al 50% all'aperto e al 35% al chiuso in fascia gialla. L'ingresso è consentito soltanto ai tifosi muniti di green pass. Per quanto riguarda la Lazio la prima partita con le nuove regole sarà quella di sabato contro l'Inter: all'Olimpico i posti a disposizione saranno quasi 50 mila.

