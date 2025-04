Bodo/Glimt - Lazio, occhio ai diffidati: chi rischia la squalifica per il ritorno

Missione compiuta, la Lazio è ai quarti di finale di Europa League. I biancocelesti hanno eliminato il Viktoria Plzen e al prossimo turno dovranno affrontare il Bodo/Glimt. La sfida, valida per l'andata, è in programma il 10 aprile alle 18:45 e si disputerà in trasferta al Aspmyra Stadion. Servirà un'altra prova di carattere degli uomini di Baroni, ma anche di attenzione e in particolare ai cartellini. Rovella salterà la gara d'andata per il rosso rimediato a Plzen e le due giornate di squalifiche inflitte. Vecino è l'unico diffidato, se dovesse essere ammonito dovrà scontare la squalifica e dunque, saltare il ritorno all'Olimpico il 17 alle 21. Anche Patric è in lista, ma per l'operazione alla caviglia ha finito anticipatamente la sua stagione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE