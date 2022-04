Bologna, De Leo: "Contro l'Inter vogliamo dare un'altra soddisfazione ai tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

Gara importante quella di domani per il Bologna che ospiterà l'Inter per il recupero della 20a giornata di Serie A. Una gara importante per i padroni di casa che proveranno a fare uno sgambetto alla squadra di Inzaghi. Queste le parole del vice di Mihajlovic, Emilio De Leo, in conferenza stampa: "Quella di domani sarà un'opportunità ulteriore per concludere in maniera professionale, seria la nostra stagione e inoltre sarebbe un'ulteriore soddisfazione per noi, lo staff, i tifosi e la città. La differenza tecnica e le motivazioni sono parametri quasi oggettivi, ma ognuno di noi ha la sua dignità e questa è una cosa che va oltre questi fattori".