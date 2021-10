Bologna - Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

Vittoria con la Lokomotiv Mosca già archiviata. La Lazio domenica scenderà in campo per l'ultimo match prima della sosta per le Nazionali. La squadra di Murizio Sarri sfiderà il Bologna di Mihajlovic nella gara in programma al Dall'Ara alle 12:30. I biancocelesti vogliono proseguire sulla scia del derby e puntano a portare a casa i tre punti, i felsinei vogliono rialzare la testa la sconfitta contro l'Empoli.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Il match sarà trasmesso su Dazn, la piattaforma streaming è accessibile in TV tramite Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata. La gara sarà visibile anche su Sky, sulla tv satellitare o tramite l'app di Sky Go.