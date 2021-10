Bologna - Lazio, Mudingay: “Partita intensa per entrambe. E sul derby…”

Si avvicina la gara tra Bologna e Lazio valida per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti, dopo il derby e la gara in Europa, dovranno concentrarsi al Dall’Ara per cercare di riconfermare le prestazioni positive. Ai microfoni di TMW è intervenuto il doppio ex Gaby Mudingay che ha parlato della partita: “Vedremo una Lazio molto più convinta e in fiducia. Ma il Bologna ha assolutamente bisogno di fare punti, sarà una bella partita intensa”

DERBY - “Sì l'ho visto. Quando sei alla Lazio, vuoi sempre giocare la partita contro la Roma, come in generale tutti i derby. È un appuntamento che ti dà qualcosa in più: io ho solo bei ricordi aldilà delle vittorie e delle sconfitte. Mourinho? Vuole far parlare di sé e credo lo faccia anche per distogliere l'attenzione dalla squadra dopo la sconfitta. È strategia”

LAZIO - “Sì nelle precedenti partite aveva dato quest'impressione. Ma credo sia normale con un nuovo sistema di gioco. Credo che da domenica scorsa in poi, passando per la vittoria in Europa League, possa iniziare un nuovo campionato per la squadra di Sarri”

MIHAJLOVIC - “Spero che un'eventuale sconfitta non sia decisiva. Sono dell'idea che bisogna dare il giusto tempo agli allenatori: in Italia dobbiamo avere più pazienza, senza pensare subito a cambiare”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Pedro e Felipe Anderson trascinatori: sono i pupilli di Sarri

Italia, Mancini: "Zaniolo escluso per scelta tecnica, ma certi gesti..."