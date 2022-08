Bologna, Mihajlovic chiama tutti a rapporto: al via le prove anti-Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si riparte, la Serie A sta per tornare con un weekend frenetico. Domenica 14 agosto la Lazio tornerà allo Stadio Olimpico di Roma per disputare la prima di campionato dove si aspetta un grande pubblico ad accoglierla. La squadra di Maurizio Sarri si scontrerà in un faccia a faccia contro il Bologna di Mihajlovic tornato finalmente sulla panchina per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Cosenza. Dopo aver staccato il pass per i sedicesimi dove affronterà il Cagliari - chi accederà al turno successivo sfiderà la Lazio - il club è tornato a Casteldebole. I ragazzi proseguono per il secondo giorno consecutivo la preparazione in vista di domenica. Come riporta il sito ufficiale, oggi pomeriggio i rossoblù dopo il riscaldamento hanno svolto prima un lavoro atletico e poi a seguire una seduta tecnico-tattica. Domani la squadra tornerà ad allenarsi alle 18:30