Bonanni: "La Lazio è tra le sorprese del campionato, sarebbe bellissimo se..."

© foto di www.imagephotoagency.it

"Lazio e Fiorentina sono le due sorprese del campionato e penso che nessuno si aspettasse un inizio di stagione così. La Lazio era un grosso punto interrogativo perché arrivava da un cambio radicale". È il pensiero di Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW per commentare le gare della decima giornata di Serie A che si è conclusa ieri col posticipo tra il Como e i biancocelesti.

Proseguendo la sua analisi, ha poi aggiunto: "Sono entrambe due squadre che possono fare qualcosa di stupefacente. Però non le vedo pronte per arrivare tra le prime quattro. Vedo troppo più avanti Napoli, Inter, Atalanta e la Juventus. Vedere Lazio e Fiorentina in Champions a fine anno sarebbe bellissimo, ma vorrebbe dire che c'è stato un lavoro sbagliato di qualche big davanti".

