Bordeaux, 17 giocatori positivi: chiesto il rinvio di una partita

Focolaio Covid nel Bordeaux. Il club francese ha chiesto ufficialmente il rinvio della partita contro l'Olympique Marsiglia di venerdì 7 gennaio. La società ha spiegato sul proprio sito ufficiale: "Ad oggi, 17 giocatori della rosa non sono disponibili a causa dell'epidemia di Covid-19. Consapevoli del rispetto che vi dobbiamo, non desideriamo tenervi nel limbo e nell'impossibilità di organizzarvi entro pochi giorni da una scadenza così anticipata". Oltre alle assenze causa Covid, il Bordeaux deve aggiungere quelle degli infortunati Briand, Traoré e Baysse, e di Junior Onana e Gideon Mensah, convocati dalle rispettive nazionali in Coppa d'Africa.