Brambati: “Lazio ottima squadra, ma ha perso tre pezzi importanti”

Un'altra sfida alle spalle, la Lazio pareggia con l'Inter e mette ora nel mirino la gara con la Sampdoria. Ai microfoni di TMW l'ex calciatore Massimo Brambati ha commentato il match con i nerazzurri: "La Lazio è un'ottima squadra ma ha perso per strada tre pezzi importanti con gli infortuni di Radu, Marusic e Bastos. Credo siano due punti persi dall'Inter, non è stata cinica, come dovrebbe esserlo una squadra che deve vincere il campionato. Non troverai mai un'occasione simile contro una Lazio così. Sono due punti persi e credo che lo pensi anche Conte".