Briga, il tweet commovente: "Mi viene in mente Nonno. Per far segnare la Lazio mi diceva..."

Domenica di sole e la Lazio che gioca all'Olimpico. Un'atmosfera perfetta per ogni tifoso biancoceleste, uno scenario che porta alla luce ricordi per Mattia Briga, quando da piccolo guardava le partite dalla Tribuna Tevere insieme ad una persona molto speciale.

"Quando è Domenica, c’è questo sole e gioca la Lazio all’Olimpico, mi viene in mente Nonno. Quando andavamo in Tevere con lui e Papà, e per far segnare la Lazio mi diceva di guardare la Madonnina di Monte Mario e chiederle un gol. Che storie..."