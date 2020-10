Bruges, sconfitta pesante contro il Leuven: a rischio il primato in classifica

Anche il Bruges, in contemporanea con la Lazio, è sceso in campo questa sera. I prossimi avversari dei biancocelesti in Champions League hanno affrontato il Leuven, perdendo 2-1 in trasferta. Sconfitta pensante visto che i padroni di casa con i 3 punti conquistati stasera si sono portati a -1 dalla squadra allenata da Philippe Clement. I due rigori, uno per parte, concessi nel primo tempo hanno chiuso la prima frazione sull'1-1, mentre nella ripresa decisivo il gol di Mercier al 57'. Inutili gli assalti finali del Bruges che ora rischia di perdere il primo posto in campionato, fondamentali saranno i risultati delle partite di domani. Mercoledì invece i belgi ospiteranno la Lazio per il secondo match del girone F di Champions League.