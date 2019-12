Buffon: “Con la Lazio match complicato. Loro unica squadra a vincere qualcosa oltre alla Juventus”

Domenica è sempre più vicina, in Arabia Saudita la Lazio affronterà la Juventus per giocarsi la Supercoppa italiana. Tramite la propria app Buffon ha parlato del big match in programma: "Prima che si chiuda il 2019 vogliamo cercare di regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi. Contro la Lazio ci attende un match complicato, basti pensare alla sfida di pochi giorni fa a Roma. Ma anche a quelle degli ultimi anni. La squadra di Inzaghi è stata l’unica, in Italia, che ha saputo conquistare qualche trofeo durante questi anni di dominio bianconero".