Cagliari, Giulini: "No a playoff e playout, se possibile il campionato va finito"

Tante ipotesi per la decisione da prendere sulla Serie A. Se ne saprà di più domani quando la UEFA si riunirà con le 55 federazioni per cercare di unificari i criteri da seguire per la conclusione dei campionati nazionali. Anche in Italia si è parlato, per accorciare le tempistiche, della possibilità di play-off e play-out. Opzione che non piace al presidente del Cagliari Tommaso Giulini: "Playoff e playout non possono essere decisi in corsa. I regolamenti si fanno a inizio stagione e, a mio parere, non devono essere modificati neanche in circostanze eccezionali come questa. Se sarà possibile proveremo a concluderla la stagione a maggio e a giugno, ma oggi le priorità sono ben altre", le sue parole all'ANSA.

CAMPIONATO SOSPESO? CI SONO DUE PRECEDENTI

SERIE A, IPOTESI SCADENZA CONTRATTI IL 15 LUGLIO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE