Campionati sospesi, a chi il titolo? I precedenti in Jugoslavia e in Cile

Domani la UEFA si riunirà con le 55 federazioni europee per riorganizzare il calcio continentale a seguito della pandemia del coronavirus. Tre le decisioni principali da prendere: posticipare gli Europei al 2021, scegliere il format per chiudere le competizioni europee e unificare i criteri per i campionati nazionali, necessari alle iscrizioni alle coppe per la stagione successiva.

La UEFA, riporta As, è favorevole al mantenimento delle classifiche dei campionati nazionali al momento della sospensione e spera in una scelta univoca da parte di tutte le federazioni.

A oggi c'è un solo precedente europeo, quello relativo al 1999 con il campionato della Jugoslavia sospeso a seguito dei bombardamenti aerei sulla NATO a marzo. All'epoca si decise di considerare campione il Partizan, al momento della sospensione al comando. Erano passate 24 giornate e dovevano esserne giocate altre 10.

Più recentemente, in Sudamerica, è stato assegnato un titolo prima della fine del campionato, sospeso per situazioni di forza di causa maggiore: In Cile il campionato 2019 è stato assegnato all'Universidad Catolica nonostante rimanessero ancora sei partite da disputare. Questo a seguito della sospensione del torneo per le proteste nel Paese partite a ottobre 2019.