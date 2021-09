Cagliari, Mazzarri mette l'esordio con la Lazio nel mirino: "Niente proclami, parla il campo"

"Conosco la mentalità dei sardi e ora voglio che a parlare per noi sia il campo". Poche ma forti le prime parole di Walter Mazzarri da allenatore del Cagliari. Il tecnico è sbarcato ieri alle 13 all'aeroporto di Elmas su un aereo in arrivo da Fiumicino: ha firmato un accordo triennale, fino a 2024, con uno stipendio che partirà da una base di un milione di euro. Incalzato dai cronisti, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha mostrato immediatamente la sua grinta e determinazione, preferendo parlare poco ma concentrarsi subito sul campo. Anche perché domenica è in programma la sfida di campionato contro la Lazio all'Olimpico. "Conosco l’ambiente e so quali siano attaccamento e valori di questa regione e di questa gente. Niente proclami, pensiamo solo a lavorare", ha concluso.