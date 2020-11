Cagni: "La Juve non vincerà il campionato. Milan, Lazio e le altre possono approfittarne"

Una Serie A più che mai imprevedibile quella 202/21. Anche secondo Luigi Cagni questo sarà un campionato davvero poarticolare con numerosi colpi di scena. Questo il commento dell'ex tecnico della Sampdoria ai microfoni di TMW Radio: "Conte non sta dimostrando quello che tutti si aspettavano. Non sta facendo molto a livello tattico per sistemare le cose. Continua a insistere con la difesa a tre anche se non può reggere la squadra quel modulo. Un tecnico intelligente cambierebbe per poi tornarci più avanti, Mi sembra strano che uno come lui, così bravo, non lo faccio. E' un campionato strano, dove credo non ce la farà a vincere la Juve. Il Milan ne sta approfittando, così come la Roma, Napoli e Lazio".