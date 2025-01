Caicedo e quel 'Vinciamo lo Scudetto, ca**o': "Inzaghi voleva ammazzarmi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutti i tifosi ricorderanno alla perfezione le parole pronunciare da Felipe Caicedo in occasione della festa di Natale della stagione 2019/20. "Vinciamo lo Scudetto, ca**o", le parole pronunciate direttamente dal palco. La Lazio era in corsa per il titolo e - anche se nessuno avrebbe osato pronunciare la parola "scudetto" - l'attaccante non si è nascosto, dicendo ad alta voce ciò che tutti pensavano. Nell'intervento a Radio Laziale, l'ecuadoriano è tornato sull'episodio: "Ma sì l'ho detto, perché non avrei dovuto, eravamo in corsa. Senza Covid avremmo vinto lo Scudetto. Dovevo dirlo. Inzaghi, però mi voleva ammazzare".

