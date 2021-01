Calciatori Panini compie 60 anni: ecco il concorso per votare le figurine della Lazio - FOTO

Calciatori Panini compie 60 anni, e per l'occasione la celebre azienda di Modena ha lanciato un concorso per i tifosi, in collaborazione con la Lega di Serie A. I tifosi delle 20 squadre di A, potranno votare la figurina del proprio club preferito, scegliendo la figurina più amata dalla stagione 61/62 ad oggi. Tra le figurine dei calciatori biancocelesti, sono presenti Wilson, Fiorini, Nesta, Lulic e altri 28 protagonisti della storia della Lazio. Sarà possibile votare sui canali social della società a partire da sabato 23 gennaio. I calciatori in lizza comporranno 8 gironi con 4 calciatori per ciascun girone, e il primo, il gruppo A, sarà composto da Wilson, Re Cecconi, Lovati e D'Amico. La Più Amata sarà inserita come figurina reale, nell'album Panini della stagione 2020/2021.

I 60 anni di @figurinepanini, i 60 anni della raccolta di figurine che ha fatto innamorare dei nostri colori generazioni di bambini ️



Da domani l’inizio delle votazioni che consentire ai tifosi biancocelesti di scegliere la figurina più amata nella storia! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/MEuQdxOMay — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 22, 2021

Roma, Fonseca: "Futuro? Ho la fiducia della società. Non mi arrendo"

Sassuolo, Boga tenta il recupero in extremis per la Lazio: la situazione

TORNA ALLA HOME PAGE