Sassuolo, Boga tenta il recupero in extremis per la Lazio: la situazione

Sta tentando il tutto e per tutto Jeremie Boga. L'esterno offensivo del Sassuolo, che fino a ieri si è allenato a parte, sta provando il recupero in extremis dall'infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro l Spal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta complicato l'impiego del calciatore dal primo minuto, che proverà a stringere i denti quanto meno per andare in panchina, in vista del match con la Lazio in programma domenica alle 18:00 allo Stadio Olimpico.

