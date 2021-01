FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: riecco Immobile

FORMELLO - Archiviata la Coppa Italia, riecco Immobile: tornerà a guidare l’attacco della Lazio dopo il riposo con il Parma. In mattinata è andata in scena la seduta di scarico, in campo soltanto i calciatori non utilizzati all’Olimpico. La Scarpa d’Oro, nemmeno in panchina, ha svolto l’intera sgambata e ora punta il Sassuolo. Come lui Caicedo, rimasto in panchina per tutta la partita. Inzaghi ha ritrovato tutte le sue armi offensive, da una settimana è rientrato anche Correa, ieri rilanciato nell'ultima mezzora abbondante. Il Panterone e il Tucu si contendono la maglia al fianco della Scarpa d'Oro. Le prove tattiche scatteranno direttamente domani alla vigilia. Tra i pali dovrebbe riprendersi il posto Reina, in difesa e a centrocampo pesano le assenze di Luiz Felipe (oggi operato in Germania, stop di almeno due mesi) e Luis Alberto, fuori per circa 15 giorni a causa dell’operazione di appendicite. Nel reparto arretrato verrà riproposto Patric insieme ad Acerbi e Radu (in lista verrà reinserito Vavro dopo la convocazione in Coppa Italia), a centrocampo Akpa Akpro (differenziato stamattina) e Parolo si giocano la possibilità di sostituire del Mago. L’altra soluzione è l’arretramento di Pereira nel ruolo di mezzala per aggiungere qualità alla mediana. Leiva tornerà dal turno di squalifica in Coppa, Cataldi è ancora ai box per il problema al flessore.