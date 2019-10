Calcio, Claudio Marchisio annuncia il ritiro a soli 33 anni

"Ho deciso di ritirarmi, non è stata una decisione facile". Inizia così la conferenza stampa di Claudio Marchisio, indetta per le ore 15 di giovedì 3 ottobre all'Allianz Stadium. L'ex centrocampista della Juventus ha scelto 'casa sua' per annunciare l'addio al calcio giocato. Una decisione dettata dai tanti infortuni, muscolari e non, che hanno costellato tutta la sua carriera. L'ultimo, molto grave, è arrivato a febbraio 2019: una condropatia rotulea l'ha costretto a finire sotto i ferri, facendogli terminare con diversi mesi d'anticipo l'esperienza allo Zenit San Pietroburgo (chiusa con 15 presenze e 2 gol). "Ho realizzato un sogno nella mia vita. Negli ultimi mesi la mia testa c'era ma il mio corpo non girava più come prima. Ho cominciato a riflettere. Non è importante l'età che uno ha, potevo avere 40 anni, ma quello che uno si sente. Se non puoi dare il massimo giusto lasciare". Marchisio ha collezionato in carriera 389 presenze e 57 gol con la maglia della Juventus, oltre a 55 gettoni conditi da 5 reti con l'Italia. Da quest'oggi partirà una nuova fase della sua vita.

