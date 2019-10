Lazio - Rennes, i convocati di Inzaghi per l'Europa League: fuori tre big

LAZIO - RENNES - In vista della gara di Europa League contro il Rennes di stasera (ore 21:00) allo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati. Oltre allo squalificato Marusic (ancora due turni da scontare per lui), out anche Correa a causa di un affaticamento al flessore della coscia sinistra, Radu e Leiva. Non inseriti in lista UEFA Lukaku e André Anderson. Di seguito l'elenco completo dei giocatori convocati.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile

