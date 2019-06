Calciomercato, ag. Inglese: "Quattro squadre di Serie A su di lui"

Tra i nomi accostati alla Lazio, per quanto riguarda il reparto offensivo, c'è anche quello di Roberto Inglese. Dopo il prestito al Parma, il classe '91 torna a Napoli. Sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, il procuratore, Samuele Sopranzi, ha spiegato la situazione legata al suo assistito: “Attualmente è un giocatore del Napoli, fin quando non ci sarà una richiesta concreta e un accordo tra società. Inglese andrà in ritiro con il Napoli, e, si metterà a disposizione della squadra. In questo momento è tutto in alto mare. Diverse società richiedono il ragazzo ma non c’è ancora nulla di concreto. Sono almeno 4 le squadre di A che lo vogliono. La volontà del ragazzo è quella di essere protagonista, titolare indiscusso in una squadra. Ancelotti? Fa giocare tutti, ma Inglese ha bisogno di giocare con continuità. Io sarei più felice se andasse via a titolo definitivo, ma di questo si parla di trattativa in trattativa".

