Calciomercato | Al via la sessione estiva: le date di chiusura in Italia e in Europa

È iniziato il periodo più delicato e importante dell’anno, quello in cui si definisce e programma il futuro. Ciascun club è all’opera per rinforzare il proprio organico in base anche agli impegni della prossima annata, procuratori e direttori sportivi si stanno destreggiando tra le richieste delle società e quelle dei tesserati con l’intento di trovare l’intesa più giusta per tutte le parti. Alcuni stanno pianificando ancora la strategia da seguire, altri hanno già intavolato e concluso trattative che in Italia sono state ufficializzate a partire dal 1° luglio e il tutto dovrà avvenire entro e non oltre il 30 agosto. Il gong è stato anticipato, ma anche questa volta le prime giornate del nuovo campionato, il primo turno è previsto per il 17 agosto, si disputeranno con le trattative ancora in corso.

EUROPA - La Premier League ha aperto le danze dei trasferimenti il 14 giugno. Nei giorni seguenti, 15-17-24 del mese stesso, è stata la volta della Pro League, Eredivisie e Süper Lig. In Bundesliga, Ligue 1 e La Liga la data d’inizio coincide con quella italiana, ma avranno qualche giorno in più per siglare accordi. Il termine ultimo infatti, è previsto per il 2 settembre come in Inghilterra e Olanda. In Belgio invece, le porte del calciomercato chiuderanno il 6 settembre e in Turchia il 13.

