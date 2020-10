Calciomercato, Callejon: "Felice di essere a Firenze, volevo restare in Italia"

Josè Maria Callejon, dopo la sua avventura al Napoli, resta in Italia: la cessione di Chiesa alla Juventus ha sbloccato il suo approdo alla Fiorentina. In questi ultimi giorni di mercato l'esterno era stato accostato alla Lazio, ma lo stipendio elevato non ha permesso che l'affare andasse in porto. Appena atterrato a Firenze, lo spagnolo ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qua, vengo con tanta voglia di fare bene, mi metterò a disposizione del mister e della squadra, mi sono allenato due mesi da solo e questa settimana di sosta mi servirà. Mi piace la Fiorentina, mi piace Firenze e sicuramente dopo Napoli volevo restare in Italia, per la mia famiglia e per le mie figlie. Voglio fare bene per i tifosi e per la società. Non sono Chiesa, sono Jose Maria Callejon. Lui è molto forte e farà bene dove andrà ma io sono qui per fare il mio lavoro e per fare contenti i tifosi".