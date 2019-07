Calciomercato, gli svincolati si allenano a Coverciano: l'elenco completo

CALCIOMERCATO - Dalle giovani promesse ai campioni del Mondo, c'è un po' tutto in questi giorni a Coverciano. Venerdì è scattato a Coverciano il ritiro precampionato, organizzato dall‘Associazione Italiana Calciatori (AIC), per gli atleti rimasti senza contratto. Fino al sei agosto i giocatori, seguiti da alcuni preparatori atletici specializzati, potranno tenersi in forma sperando nella chiamata di qualche club. A rispondere alla chiamata sono stati ben 59 calciatori tra cui spiccano i nomi di Andrea Barzagli, Antonio Nocerino, Maurizio Domizzi e di Stefano Sorrentino. Ecco l'elenco completo:

Robert Acquafresca, Cristian Agnelli, Antonio Aquilanti, lara Barbieri, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Marino Bifulco, Stefano Botta, Marco Briganti, Davide Brivio, Matteo Brunelli, Salvatore Bruno, Ciro Capuano, Ivan Castiglia, Luca Ceccarelli, Caston Corado, Nicolò Corticchia, Achille Coser, Daniele Croce, Michel Cruciani, Daniele Dalla Bona, Loris Damonte, Francesco Della Rocca, Hernan Dellafiore, Vito Di Bari, Giulia Domenichetti, Maurizio Domizzi, Gianni Fabiano, Simone Fautario, Ivano Feola, Alberto Filippini, Francesco Finocchio, Enrico Geroni, Daniele Ghidotti, Luigi Giorgi, Luigi Grassi, Giuseppe Greco, Salvatore Iudica, Iacopo La Rocca, Ettore Lagomarsini, Simon Laner, Alessandro Longhi, Nicola Mancino, Nicolò Manfredini, Davide Moro, Giorgia Motta, Riccardo Nardini, Antonio Nocerino, Matteo Nolè, Aniello Panariello, Manuel Pasqual, Ivan Pedrelli, Christian Puggioni, Nico Pulzetti, Marcello Quinto, Simone Rizzato, Simone Salviato, Gianluca Sansone, Stefano Sorrentino, Cristian Sosa, Davide Succi, Omar Torri, Damiano Zanon.

