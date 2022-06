Calciomercato, il Monza a un passo da Cragno: le novità

Dopo Ranocchia, la squadra lombarda, neopromossa in Serie A, si avvicina al nuovo acquisto per la porta. La trattativa con il Cagliari…

Fonte: Matteo Columbro- Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il calciomercato non è ancora iniziato ma l'estate della Serie A si preannuncia bollente. Tra ritorni, nuove scommesse e addii dolorosi, molte squadre si stanno costruendo una nuova ossatura. Tra queste sicuramente c'è la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo aver posto le basi per il nuovo modo di giocare lo scorso anno, la prossima stagione deve fungere da conferma per i biancocelesti. Il mercato però potrebbe sconvolgere la rosa dell'allenatore. Al momento il solo arrivo di Marcos Antonio non basta. Infatti con le partenze di Strakosha e Luiz Felipe e con il possibile addio di Acerbi, l'ossatura difensiva della Lazio dovrà esser ricostruita. Il reparto in cui la società sta avendo delle difficoltà è sicuramente la porta. L'infortunio di Carnesecchi ha rallentato la trattativa, ma non l'ha chiusa.

Tra i nomi sondati c'è stato anche quello di Alessio Cragno. Il portiere azzurro, retrocesso col Cagliari era entrato nella lista dei candidati per la porta della Lazio senza mai scaldare più di tanto in verità. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il ventisettene è pronto a chiudere col Monza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. La squadra lombarda alla prima esperienza in Serie A, vuole affidare la porta a un portiere d'esperienza e l'ex Cagliari sembra l'uomo giusto.