Lazio, Marcos Antonio in Paideia: visita terminata e adesso... – FOTO&VIDEO

Fonte: Martina Barbanei e Daniele Rocca - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Visite mediche terminate, Marcos Antonio è appena uscito dalla Clinica Paideia. Il giocatore è uscito dalla sede indossando già i calzoncini del kit della Lazio. Il nuovo acquisto biancoceleste in questi minuti si sta dirigendo all'Isokinetic di via Flaminia per svolgere altri test fisici. A fine articolo gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.

Marcos Antonio è sbarcato nella mattinata di ieri a Roma. Dopo un lungo viaggio è stato accolto tra le mura del Training Center di Formello, ha visitato quella che per i prossimi cinque anni sarà la sua casa ma in attesa dell’ufficialità che lo renderà a tutti gli effetti un giocatore biancoceleste dovrà sottoporsi alle visite mediche di rito. Per questo, il brasiliano è appena arrivato proprio in questo istante nella clinica Paideia dove svolgerà i test di idoneità. Al momento dell'ingresso, il brasiliano tra i sorrisi e l'emozione ha esordito con un bel "Forza Lazio!".

