Calciomercato Inter, Correa e non solo: ecco tutti i nomi per il dopo Lukaku

CALCIOMERCATO INTER - Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. I Blues vogliono a ogni costo riportare in Premier League l'attaccante belga e sono pronti a mettere sul tavolo una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro. Una somma che l'Inter non può rifiutare e che permetterebbe aiu nerazzurri di rifiatare dal punto di vista economico. Per i meneghini, però, si apre anche il problema dell'eventuale sostituzione del numero nove. La cessione sbloccherebbe il mercato in entrata con Nandez e Bellerin pronti a sbarcare alla Pinetina, ma poi ci sarebbe da rinforzare il reparto avanzato. L'idea di marotta sarebbe quella di regalare due attaccanti a Simone Inzaghi per completare il parco attaccanti con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Le candidature di Joaquin Correa e Duvan Zapata sono solo due, ma sono tanti i nomi potenzialmente nel radar dell'Inter. Piace Vlahovic che però la Fiorentina non vuole cedere. Attenzione a Dzeko della Roma e alla coppia Scamacca - Raspadori del Sassuolo che potrebbero tutti fare al caso dell'ex tecnico della Lazio. Il mister è famoso per voler lavorare con giocatori che già ha allenato per questo riaccoglierebbe a braccia aperte Keita Balde Diao, in uscita dal Monaco. Bisognerà capire quanti soldi l'inter potrà reinvestire sul mercato e su chi punterà. Lukaku resta vicino al Chelsea, poi toccherà ai lombardi smuovere un po' il calciomercato.