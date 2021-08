Calciomercato, il Chelsea insiste per Lukaku: Correa e Zapata per il dopo Romelu?

CALCIOMERCATO - Il Chelsea fa sul serio per Romelu Lukaku. Dopo una prima proposta da 100 milioni più il cartellino di Marcos Alonso, i Blues sarebbero pronti a rilanciare arrivando a 120 milioni più alcune contropartite per riportare il belga in Premier League. La palla poi passerebbe al centravanti che dovrà decidere se proseguire in Italia o tornare in Inghilterra. L'Inter attende e valuta eventuali alternative. Secondo Gianluca Di Marzio, i meneghini vorrebbero prendere due attaccanti per completare il reparto con Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. I nomi individuati sarebbero quelli di Duvan Zapata e Joaquin Correa. Il colombiano potrebbe trasferirsi a Milano, mentre a Bergamo sarebbe destinato Tammy Abraham. L'argentino, invece, ha raggiunto i compagni dopo la vittoria in Coppa America ma non è escluso che possa lasciare la Lazio prima della fine dell'estate. Alla pinetina ritroverebbe Inzaghi che lo ha allenato in questi anni in biancoceleste. Tutto dipenderà da Lukaku che deciderà se accettare o meno la corte del Chelsea, affare da cui rischia di scatenarsi un domino di attaccanti che potrebbe coinvolgere tanti club.