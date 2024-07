Calciomercato Juve | Si tratta Todibo: Giuntoli prova a chiudere

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO JUVE - La Juve continua a lavorare sul mercato per consegnare a Thiago Motta una squadra che possa essere competitiva. Il ds Giuntoli sta lavorando per portare alla Juve il difensore Todibo dal Nizza. Il giocatore nel gennaio 2021 fu vicino alla Lazio con la formula del prestito, ma la trattativa non andò a dama. Il ds della Juve sta provando a inserire delle contropartite tecniche nella trattativa con il club francese.

L'accordo tra la Juventus e Todibo è stato trovato sulla base di un ingaggio da 2 milioni di euro con bonus esclusi. Il club bianconero deve ancora trovare l'accordo con il Nizza che sembrerebbe aver rifiutato la formula del prestito con diritto di riscatto.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Giuntoli vorrebbe provare a inserire delle contropartite tecniche per abbassare i 40 milioni richiesti dal club francese. I giocatori che vorrebbe inserire la Juve sono: Nonge, Muharemovic, entrambi giocatori della Next Gen che farebbero il salto nel calcio dei grandi. Altro profilo che potrebbe essere proposto è quello di Rugani al quale è stato comunicato di non far parte dei piani di Thiago Motta e per questa ragione potrebbe essere inserito in qualche trattativa di mercato

