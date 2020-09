Calciomercato Juventus, Higuain saluta: spunta il nome di Giroud per l'attacco

Nel giorno in cui è stato sancito l'addio con Higuain, in viaggio verso Miami per formalizzare il trasferimento all'Inter Miami di David Beckham, la Juventus continua a muoversi per regalare ad Andrea Pirlo un altro attaccante. Il nome nuovo, riporta Gianluca Di Marzio, è quello di Olivier Giroud. Sia sul fronte Suarez che su quello Dzeko, ci sono degli importanti ostacoli da superare. Per quanto riguarda il bosniaco, l'operazione potrebbe incepparsi perché nell'affare Milik-Roma i giallorossi hanno deciso di non inserire Under. In questo modo, se il club vorrà inserire su Milik, dovranno farlo solamente con denaro cash e la valutazione data dal Napoli è di 35 milioni. Resta da capire, infine, se la nuova proprietà vorrà proseguire su questa strada e, allo stesso tempo, liberare Edin Dzeko.

CAPITOLO SUAREZ - Per quanto riguarda Luis Suarez, è confermato che l'esame di italiano per ottenere il passaporto avrà luogo la prossima settimana. Da quel momento si comprenderanno le tempistiche dell'eventuale operazione, che restano lunghe. Ecco, dunque, l'ipotesi Giroud. Con i bianconeri che avrebbero già un accordo di massima con il calciatore per due anni di contratto a 4,5 milioni a stagione. Il Chelsea lo valuta 5 milioni. Si tratterebbe dunque di un'operazione fattibile, con il francese pronto a lasciare l'Inghilterra solamente per la Juventus.

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il PSG ha provato a inserirsi per Muriqi"

Coronavirus, De Laurentiis lascia Capri: il patron del Napoli a Roma per accertamenti

TORNA ALLA HOMEPAGE