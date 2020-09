Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Il PSG ha provato a inserirsi per Muriqi"

La Lazio si è assicurata Vedat Muriqi. Con il Fenerbahce gli accordi sono definiti, il giocatore è atteso a Roma nel weekend. Dopo aver partecipato al matrimonio della sorella in Kosovo, domenica scorsa, ha dovuto attendere alcuni giorni per rispettare i protocolli imposti dalla situazione pandemica e l'emissione del visto. La Lazio lo attende, la trattativa è stata lunga, è durata oltre un mese, Tare ha vinto la concorrenza di molti club europei (sul giocatore s'era mosso anche il Tottenham), tra cui il PSG. Secondo quanto riporta l'emittente turca NTV, infatti, il giorno dopo che Lazio e Fenerbahce avevano trovato l'intesa economica, Leonardo ha fatto un tentativo per capire se c'erano i margini per inserirsi e strappare l'attaccante kosovaro ai biancocelesti. Il dirigente del Paris, però, ha trovato la strada sbarrata, lo afferma il gironalista Ridvan Dilmen: "Vedat aveva un accordo con la Lazio e ha voluto mantenere la parola data e anche il Fenerbahce ormai aveva siglato gli accordi". Niente da fare, dunque, per il PSG. Muriqi sarà un giocatore della Lazio.

