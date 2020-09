Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi domenica a Roma, lunedì le visite"

Volkan Demir, giornalista del quotidiano turco Sabah, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune informazioni relative all'approdo di Vedat Muriqi nella Capitale. L'attaccante, secondo il corrispondente, arriverebbe a Roma tra qualche giorno, in particolare domenica, per poi sottoporsi il giorno dopo, lunedì, alle visite mediche di rito. Pronto per lui un quinquennale, che firmerà appena conclusi i test.

Vedat Muriqi ( @MuriqiVedat ), pazar günü İtalya’nın başkenti Roma’ya gidecek. Pazartesi günü önce sağlık kontrolünden geçeçek olan Vedat, ardından Lazio ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. — Volkan Demir (@albandemir) September 10, 2020

