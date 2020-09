Lazio, Acerbi torna ad allenarsi: "Ciò che amo fare"

Lasciarsi alle spalle il brutto episodio accaduto qualche giorno fa con la società. Questo è l’obiettivo di Francesco Acerbi che è tornato a Formello ad allenarsi, dopo l'impegno in Nations League con l'Italia, come sempre da grande professionista. Il leone biancoceleste è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista e a guidare la linea difensiva di Simone Inzaghi. Il numero 33 della Lazio ha pubblicato una foto durante l’allenamento sui suoi canali social scrivendo: “Ciò che amo fare”. Per mettere in chiaro che lui ha solo voglia di tornare e dimostrare tutto il suo valore sul campo.