Coronavirus, De Laurentiis lascia Capri: il patron del Napoli a Roma per accertamenti

Come ipotizzato nella mattinata di giovedì, Aurelio De Laurentiis ha lasciato Capri insieme alla moglie Jaqueline nel primo pomeriggio con direzione molo di Mergellina. Da lì un'ambulanza, con due operatori sanitari attrezzati con protezioni anticovid, lo ha condotto a Roma. Il tutto, riporta gazzetta.it, è stato deciso dopo un consulto con i medici del produttore cinematografico, che hanno optato per il trasferimento per controlli proprio nella Capitale per essere meglio monitorato. Ad accompagnarlo anche il figlio Edoardo, che ha coordinato il trasbordo, dando indicazioni agli operatori presenti sul molo sul da farsi. De Laurentiis indossava la mascherina, così come sua moglie.

