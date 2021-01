Calciomercato, l'agente di Zaccagni: "Non so dire se è in vantaggio il Napoli o la Lazio..."

Tra i giocatori sotto i riflettori c'è sicuramente Mattia Zaccagni, autore fino a questo momento di un'ottima stagione. Anche la Lazio osserva il talento del Verona, ma il Napoli sembra in vantaggio per accaparrarsi le sue prestazioni. Ai microfoni di Calciotoday.it, ha parlato l'agente del calciatore: "Le voci su gennaio sono tutte false. Il Verona fino a fine stagione non vende. Napoli? Al momento non so dire se è in vantaggio il Napoli piuttosto che il Milan o la Lazio. A fine stagione ci sediamo tutti ad un tavolo e tratteremo l’offerta migliore”.