Calciomercato, la Fiorentina vicina a Torreira dell'Arsenal: la situazione

La Fiorentina è vicina a Lucas Torreira dell'Arsenal, in precedenza accostato a Napoli, Roma, Lazio e Torino. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei il giocatore sta spingendo per un ritorno in Serie A e i due club sono d'accordo sulla formula: prestito oneroso da 6-7 milioni più un riscatto obbligatorio a 15-16 milioni. L'intoppo è legato alla data del riscatto, che i Gunners vogliono fissare a giugno 2021, mentre la Fiorentina un anno dopo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti, potrebbe arrivare la fumata bianca.

